إسرائيل تعتزم بناء جدار إسمنتي لحماية مسار سكة حديد قبالة غزة

تعتزم إسرائيل بناء جدار إسمنتي مزود بوسائل تكنولوجية، لحماية مسار قطار يمر بشكل مكشوف، قبالة الجزء الشمالي من قطاع غزة، بحسب إعلام عبري.

وذكرت "القناة الثانية عشر" الخاصة، الخميس، أن القرار اتخذ "مبدئيا"، قبل عام تقريبا لحل مشكلة انكشاف القطار أمام الاستهداف من قبل مسلحي قطاع غزة، لكن الأمر بقي عالقا بسبب عدم توفر التمويل.

وأوضحت أن الفكرة تجددت بعد أن ظهر القطار في مقطع فيديو نشرته كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" خلال استهدافها مركبة إسرائيلية بصاروخ مضاد للدروع خلال التصعيد الذي شهده القطاع مطلع الأسبوع الجاري.

وأشارت القناة الإسرائيلية أن خط السكة حديد المذكور لم يتم تحصينه حتى الآن بسبب عقبات متعلقة بالتمويل.

واعتبر محللون إسرائيليون عدم استهداف القطار رسالة تحذير من المقاومة الفلسطينية بقدرتها على توجيه ضربات قاسية لإسرائيل، لكنها لا تسعى لذلك لتتجنب تصعيد الوضع إلى مواجهة شاملة، وفق المصدر ذاته.

ووفق المصدر ذاته، "يتوقع أن يكلف المشروع الذي وضعته وزارات المواصلات والدفاع ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نحو 28 مليون دولار، لكن إشكالية توفير التمويل وعدم إقرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) قد تؤخر تنفيذ القرار".

وحتى الساعة 19.20 (ت.غ)، لم تعقب السلطات الإسرائيلية على ما ذكرته القناة.

وشهد قطاع غزة منذ صباح السبت وحتّى فجر الإثنين، تصعيدا عسكريا شن خلاله الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما أطلقت الفصائل بغزة صواريخ، تجاه المستوطنات جنوبي إسرائيل.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 27 فلسطينيا (بينهم 4 سيدات، و2 أجنة، ورضيعتين وطفل)، إصابة 154 مواطنا، بحسب وزارة الصحة.

وعلى الجانب الآخر، قُتل 4 إسرائيليين، وأصيب 130 على الأقل معظمهم بالصدمة، جراء الصواريخ الفلسطينية التي أطلقت من قطاع غزة، بحسب الاعلام العبري.