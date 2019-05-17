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هبوط اضطراري لطائرة أوكرانية متجهة إلى مصر بعد الإبلاغ عن وجود قنبلة

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 17.05.2019 16:58
آخر تحديث في 17.05.2019 22:28
هبوط اضطراري لطائرة أوكرانية متجهة إلى مصر بعد الإبلاغ عن وجود قنبلة

أعلنت الشرطة الأوكرانية، الجمعة، أنّ طائرة كانت متجهة من مطار بوريسبول بالعاصمة كييف إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، هبطت اضطراريا في مطار مدينة أوديسا بعد بلاغ كاذب بوجود عبوة ناسفة على متنها.

وقال مدير قسم الاتصالات بالشرطة، ياروسلاف تراكالو إن الشرطة وردها بلاغا من شركة خدمات الطيران الأوكرانية "أوكرايروخا"، عن "هبوط الطائرة المتجهة من بوريسبول إلى شرم الشيخ في مطار أوديسا، جنوبي البلاد"، حسب موقع قناة "روسيا اليوم".

وأضاف أنّ سبب الهبوط الاضطراري هو "بلاغ من مجهول عن وجود عبوة ناسفة على متن الطائرة".

كما أشار أنه تم التأكد من عدم وجود أية مواد متفجرة، على خلفية استخدام معدات الكشف عن المتفجرات وجلب الكلاب البوليسية إلى الموقع.

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