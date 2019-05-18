البرادعي يتوقع جلوس أمريكا وإيران على طاولة المفاوضات قريبا

توقع مدير وكالة الطاقة الذرية السابق، محمد البرادعي، السبت، جلوس أمريكا وإيران "قريبا" على طاولة المفاوضات ، داعيا العرب ليكونوا طرفا فاعلا فيها .

وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ"توتير"، قال البرادعي "في تقديري ان أمريكا وإيران ستجلسان قريباً على طاولة المفاوضات. كل منهما يحتاج إلى الآخر ويدرك ذلك".

وأضاف: "يجب أن تعمل الدول العربية بجدية على تجنب ويلات حرب مدمرة للجميع، وأن تكون طرفاً فاعلاً فى تلك المفاوضات المتعلقة بأمنها ومصالحها".

وأكد أن "الاكتفاء بدور "المراقب"، كما في الماضي، ليس خياراً".

وأمس الجمعة، دعا رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشه، في تصريحات صحفية إلى عقد مفاوضات أمريكية إيرانية في قطر أو العراق، لإدارة التوتر بين البلدين.

وأضاف فلاحت بيشه، أن المسؤولين في إيران وأمريكا ينفون وجود نية لديهم لإشعال الحروب، إلا أن هناك جهة ثالثة، تسعى لتدمير قسم كبير من العالم.

ومؤخرا، تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية بشأن استعدادات محتملة من قبل طهران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.

والاثنين الماضي، أجرت مقاتلات أمريكية "طلعات ردع فوق الخليج العربي" موجهة ضد إيران.