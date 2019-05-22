التنقيب عن الغاز يتسبب بحدوث زلزال في شمال هولندا

وقع زلزال بقوة 3.4 درجة في منطقة جرونينجن في شمال هولندا التي تضم واحدة من أكبر حقول الغاز الطبيعي في أوروبا، وفق ما معهد رصد الزلازل.

وأدى التنقيب عن الغاز على مدى عقود إلى عشرات من الهزات الصغيرة كل عام في جرونينجن مما ألحق أضرارا بآلاف المنازل وأثار غضبا بين السكان ودفع السلطات لفرض قيود على هذه الأنشطة.

والزلزال الذي هز المنطقة اليوم الأربعاء واحد من أعنف الزلازل التي شهدتها، وإن لم ترد بعد أنباء عن خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وكان زلزال قوي مشابه قد وقع في يناير/كانون الثاني 2018 وتعهدت الحكومة الهولندية بعده بوقف الإنتاج بحلول عام 2030 وتقليله بأسرع ما يكون خلال الأعوام القادمة.

وتدير حقل جرونينجن شركة نام، وهي مشروع مشترك بين رويال داتش شل وإكسون موبيل.

ومن المتوقع أن ينخفض إنتاج الحقل إلى 19.4 مليار متر مكعب خلال العام حتى أكتوبر/تشرين الأول 2019 من ذروته التي بلغت 54 مليار متر مكعب عام 2013.