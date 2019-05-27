الكنيست يصادق على حل نفسه تمهيدا لانتخابات جديدة

صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، مساء الإثنين، على مشروع قانون لحلّه، وذلك بالقراءة الأولى، بحسب إعلام عبري.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" على موقعها الإلكتروني، أن 65 نائبًا صوتوا لصالح حلّ الكنيست، مقابل معارضة 43 نائبًا، وامتناع 6 عن التصويت.

وفي حال المصادقة بشكل نهائي على المشروع، سيتم اللجوء إلى انتخابات جديدة في إسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، سيدلي بتصريح، في وقت لاحق من مساء الإثنين، بشأن الأمر.

وحسب الصحيفة، فقد تغيب نتنياهو، ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، عن التصويت، حيث كانا يجتمعان سويًا، في محاولة لإيجاد حل وسط، لكنها أكدت لاحقًا أن الاجتماع لم يفض إلى أية نتائج.

وبحسب الصحيفة، يهدف مشروع القانون للضغط على حزب "إسرائيل بيتنا" والأحزاب الدينية في الائتلاف الحكومي، للتوصل إلى حلّ وسط من أجل تشكيل الحكومة برئاسة نتنياهو.

وقد يتم المصادقة على مشروع القانون بشكل نهائي وحلّ الكنيست، الأربعاء.

ويرفض ليبرمان تشكيل حكومة مع نتنياهو، لرفض الأخير تعديل قانون "التجنيد" الذي يجبر كافة الإسرائيليين، بما فيهم المتدينين، بالخدمة الإجبارية في الجيش.

والأحد، وردًا على تعنت ليبرمان، أعلن وزراء في حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية عن حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو، عزمهم تقديم مشروع قانون بحل الكنيست والدعوة إلى انتخابات جديدة، ما لم يتم تشكيل حكومة خلال 3 أيام.

ويسعى الليكود، حال فشله في تشكيل ائتلاف حكومي، إلى حل الكنيست، والذهاب إلى انتخابات جديدة خلال 3 أشهر، لتجنب تكليف الرئيس "روفين ريفلين" مرشحًا آخر، سيما من معسكر اليسار، بموجب القانون، بعد انتهاء مُهلتي نتنياهو.