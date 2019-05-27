ترامب: نريد الحوار مع إيران إذا كانت تريده ولا نسعى لتغيير النظام

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إن إدارته منفتحة على الحوار مع إيران، مؤكدا أنه لا يسعى لتغيير النظام هناك.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده ترامب مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في طوكيو.

وأضاف: "نحن لا نسعى إلى تغيير النظام، بل نسعى إلى القضاء على الأسلحة النووية"، حسبما نقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس.

كما أعلن ترامب قبوله بوساطة اليابان بين الولايات المتحدة وإيران، قائلا: "أعلم أن رئيس الوزراء واليابان تجمعهما علاقات جيدة للغاية مع إيران، لذلك سننظر إلى ما يحدث".

وأضاف: "لقد تحدث رئيس الوزراء بالفعل معي حول ذلك وأعتقد أن إيران تريد أن تتحدث. وإذا أرادوا التحدث فنحن نريد التحدث أيضا".

وأردف: "سننظر إلى ما يحدث، لا أحد يريد أن تحدث أشياء فظيعة، خاصة أنا".