نتنياهو يقيل بينيت وشاكيد من حكومته

أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، وزير التعليم نفتالي بينيت، ووزيرة العدل إيليت شاكيد، بحسب إعلام عبري.

وقالت مصادر حكومية، لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، مفضلة عدم الكشف عن اسمها، إن القرار جاء بعد أن "فقدا الدعم الشعبي في انتخابات التاسع من نيسان/أبريل".

وأضافت المصادر: لا يستطيع الوزيران الاستمرار في دور حساس داخل الحكومة لمدة 6 شهور، بعد عدم انتخابهما بشكل كاف من قبل الجمهور.

ولم تكشف المصادر أي تفاصيل حول الظروف التي تم فيها فصل الوزيرين الإسرائيليين.

ولم يتجاوز "اليمين الجديد"، وهو الحزب الذي يتزعمه بينيت وشاكيد، عتبة الحسم في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة. (3.25% من مجموع الأصوات).

وبينيت هو عضو في المجلس الوزاري الأمني (الكابينيت).

ويأتي قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بعد أيام من تصويت الكنيست (البرلمان) على حل نفسه إثر فشل نتنياهو في تشكيل حكومة، رغم فوزه في الانتخابات في نيسان/أبريل.

ومن المقرر إجراء الانتخابات القادمة في 17 أيلول/سبتمبر.