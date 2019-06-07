ترامب يلتقي بوتين على هامش اجتماع مجموعة العشرين في اليابان

أعلن الكرملين، الجمعة، أن لقاء سيجمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب على هامش اجتماع مجموعة العشرين في مدينة "أوساكا" اليابانية نهاية الشهر الجاري.

ونقلت "إنترفاكس" المحلية عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف قوله "هناك فرصة للقاء الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي بالتأكيد".

وفي السياق نفسه، قال الرئيس الروسي إن "محادثته الأخيرة مع نظيره الأمريكي حول التطورات في مجال الأمن العالمي تبعث على نوع من التفاؤل".

وجاءت تصريحات بوتين هذه خلال لقائه رؤساء تحرير عدد من وكالات الأنباء الدولية على هامش فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الخميس.

وفي مايو/ أيار الماضي، قال ترامب إنه سيلتقي بوتين والرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال قمة مجموعة العشرين أواخر يونيو/حزيران الحالي.

ورغم التوجه الودّي لترامب تجاه بوتين، تظل العلاقات متوترة بين واشنطن وموسكو بشأن عدد من المسائل الاستراتيجية من بينها الأزمة في فنزويلا والصراع في سوريا والنزاع في أوكرانيا.

وفي يوليو/ تموز الماضي، التقى زعيما البلدين في العاصمة الفنلندية هلسنكي، ناقشا عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب قضية الاتهامات التي تلاحق موسكو بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

يجدر بالذكر أن قمة مجموعة العشرين ستعقد يومي 28-29 يونيو الجاري في مدينة أوساكا اليابانية بمشاركة قادة الدول الأعضاء.