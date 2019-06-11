رئيس وزراء اليابان يزور طهران الأربعاء لإجراء وساطة بين إيران واشنطن

يعتزم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إجراء زيارة رسمية، الأربعاء، إلى طهران في إطار جهود الوساطة الرامية لتخفيف التوتر المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة.

جاء ذلك حسب ما نقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن المتحدث باسم الحكومة اليابانية، يوشيهيد سوغا.

وقال سوغا، الذي يشغل أيضا منصب أمين مجلس الوزراء الياباني، إن آبي أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تبادلا خلالها الآراء حول عدد من الملفات الإقليمية ومنها الوضع في إيران.

ولم يتم الإفصاح عن تفاصيل المكالمة التي استمرت 20 دقيقة، حسب المصدر ذاته.

والخميس الماضي، أعلن سوغا أن آبي سيزور إيران بهدف تخفيف التوتر بين طهران وواشنطن.

وأوضح، في تصريح صحفي، أن زيارة آبي ستكون الأولى من قبل زعيم ياباني إلى إيران منذ 41 عامًا.

ومن المقرر أن يلتقي آبي، خلال زيارته، الرئيس حسن روحاني والمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي كلاً على حده، حسب "كيودو".

يشار إلى أن آبي كان اقترح الزيارة على ترامب، الذي أبدى دعمه لها، وذلك خلال زيارته إلى اليابان أواخر مايو/أيار الماضي، حسب تقارير إعلامية.

وتأتي الزيارة المرتقبة وسط توتر بين إيران والولايات المتحدة تصاعد منذ أن انسحبت واشنطن، في 2018، من الاتفاق النووي المبرم في 2015، وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران.