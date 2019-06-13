مسؤول بالبنتاغون يرجح وقوف إيران وراء حادث ناقلتي النفط

رجّح مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الخميس، أن تكون إيران وراء الهجوم الذي تعرضت له ناقلتا نفط في خليج عمان.

وقال المسؤول، الذي رفض الإفصاح عن هويته، في تصريحات لشبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، إنه "من المرجح أن إيران تسببت في هذه الهجمات".

ورفض المسؤول حديث إيران عن إنقاذها طاقمي السفينتين في خليج عمان، واصفا تصريحات طهران بأنها "خاطئة تمامًا".

وأوضح أن مدمرة الصواريخ الموجهة "يو إس إس بينبريدج" انتشلت 21 من أفراد الطاقمين.

كما أشار أنه اطّلع على تقارير تفيد بأن أعضاء طاقم إحدى الناقلتين يعتقدون بأنهم أصيبوا بطوربيد أو لغم، لكنه لم يستطع تأكيد هذه التقارير.

وصباح الخميس، تعرضت ناقلتا نفط لانفجارات في مياه خليج عمان، لم تعلن عن تفاصيلهما أو الجهة المنفذة بعد.

ويأتي الحادث، بعد قرابة شهر من تعرض 4 سفن شحن تجارية لعمليات تخريبية قبالة ميناء الفجيرة البحري بالإمارات، لم يعرف منفذها، فيما استهدفت طائرات حوثية مسيرة بعد يوم من حادثة الفجيرة، خط نفط سعودي.