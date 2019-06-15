بوتين: علاقتنا بقطر في تطور مستمر وهي شريك هام ومحوري في المنطقة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، إن علاقات بلاده مع قطر "في تطور مستمر"، واصفا الدوحة بـ "الشريك الهام والمحوري في منطقة الشرق الأوسط".

جاء ذلك خلال لقائه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على هامش أعمال الدورة الخامسة لقمة منظمة "التعاون وبناء تدابير الثقة في آسيا" (سيكا)، بالعاصمة الطاجيكية دوشنبه.

وأشار بوتين إلى "التعاون الهام والمثمر والنشط في المجال الاستثماري، متطلعا إلى "مزيد من الدعم لهذا القطاع"، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

من جانبه، أكد أمير قطر أن علاقات البلدين "قوية ومتينة واستراتيجية، وتشهد تطورا كبيرا خاصة في مجالات الطاقة والاستثمار".

وأعرب عن "استعداد الدوحة لزيادة الاستثمارات في روسيا".

وحول استعدادات الدوحة لمونديال 2022، أوضح آل ثاني أنها "جيدة"، مشيرا للتعاون الذي تم بين البلدين "خلال تنظيم روسيا بطولة كأس العالم 2018، وأهمية تعزيز تبادل الخبرات من أجل بطولة قطر 2022".

وفي ما يتعلق بالوضع الخليجي، تم تأكيد "ضرورة حل كل الخلافات التي تشهدها المنطقة بالحوار والطرق الدبلوماسية، وتغليب المصلحة العليا للشعوب حفاظا للأمن والاستقرار".

من جهة أخرى، التقى الشيخ تميم، الرئيس الصيني شي جين بينغ، وبحث معه "علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الدوحة وبكين، وأوجه تطويرها في شتى المجالات".

كما ناقشا "أبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك"، بحسب "قنا".

وأعرب الرئيس الصيني خلال اللقاء عن استعداده للعمل مع أمير قطر؛ من أجل دفع وتعزيز العلاقات بين البلدين، وفق وكالة "قنا".

كما التقى آل ثاني، في زيارته التي تعد الأولى إلى طاجيكستان، رئيسها إمام علي رحمان.

وفي وقت سابق السبت، انطلقت أعمال الدورة الخامسة لقمة "التعاون وبناء تدابير الثقة في آسيا".

وتشارك في القمة 27 دولة، بينها تركيا وروسيا والصين الهند وإيران وإندونيسيا وقطر وماليزيا ومصر، إلى جانب عدد من الدول والمنظمات بصفة مراقبين.