سجينة بريطانية في إيران تبدأ إضرابا عن الطعام للمرة الثانية

بدأت أم بريطانية من أصل إيراني تقضي حكما بالسجن في إيران بتهمة التجسس، إضرابا عن الطعام للمرة الثانية، احتجاجا على حبسها، وفق ما أكده زوجها السبت.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن زوج السجينة ريتشارد راتكليف أن "زوجته نازانين زغاري - راتكليف ترفض تناول الطعام، فيما تحتفل ابنتها بعيد ميلادها الخامس".

وأوضح راتكليف أن "زوجته أبلغت السلطة القضائية أنها بدأت إضرابا جديدا عن الطعام (ستشرب الماء) احتجاجا على مواصلة سجنها غير العادل".

وأضاف "هذه خطوة هددت بها منذ مدة.. وقد تعهدت نازانين بأنه في حال مر العيد الخامس لغابرييلا وهي لا تزال في السجن فإنها ستقوم بشيء لتقول للحكومتين: كفى لقد طال الأمر".

وتنفي زغاري - راتكليف (40 عاما)، التي كانت تعمل لصندوق تومسون رويترز وهو الفرع الإنساني للمؤسسة الإعلامية، التهم الموجهة إليها.

وكانت قد خاضت إضرابا عن الطعام في كانون الثاني/ يناير الماضي.

وقال الزوج "مطلبها من الإضراب عن الطعام، كما قالت، هو إطلاق سراحها من دون شروط. طالما يحق لها ذلك"، مضيفا "لا أعرف رد السلطات الإيرانية".

وحض السلطات في إيران على إخلاء سبيلها فورا وأن يسمح للسفارة البريطانية بإجراء فحص طبي لها وإذا لم يفرج عنها في غضون الأسابيع المقبلة، أن تمنحه تأشيرة دخول لزيارتها.

وحذرت لندن الشهر الماضي رعاياها الذين يحملون الجنسيتين البريطانية والإيرانية من السفر إلى إيران لافتة إلى قضية زغاري-راتكليف.