لقاء "مطول" مرتقب بين ترامب وشي جين بينغ على هامش قمة العشرين

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقد اجتماع مطول مع نظيره الصيني "شي جين بينغ"، خلال فعاليات قمة العشرين المقررة باليابان، في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة أوساكا اليابانية، قمة مجموعة العشرين يومي 28 و29 من الشهر الجاري.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر، الثلاثاء، إن الفرق المعنية في البلدين، ستبدأ محادثات قبل الاجتماع المرتقب.

وذكر أنه أجرى اتصالا هاتفيا "جيدا للغاية" مع "جين بينغ"، دون مزيد من التفاصيل بشأن التوقيت وتفاصيل المكالمة.

وفي 10 يونيو/ حزيران الجاري، قال ترامب، إنه يعتقد أن الصين ستعقد اتفاقا مع بلاده "لأنه سيتعين عليها ذلك".

وفرضت الولايات المتحدة على مراحل، رسوما جمركية على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار، من إجمالي قيمة الصادرات السنوية للصين البالغة بين 550 - 600 مليار دولار، تتجه للسوق الأمريكية.