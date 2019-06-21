ميركل تعرب عن قلقها إزاء التوتر في خليج عمان

عبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الجمعة، عن قلقها إزاء توتر الوضع في المنطقة عقب إسقاط إيران طائرة مسيرة أمريكية في خليج عمان فجر أمس.

وفي تصريح صحفي لها في ختام قمة للاتحاد الأوروبى ببروكسل، قالت ميركل "بالطبع يساورنا القلق بشأن الوضع، ونؤيد المفاوضات الدبلوماسية والتوصل إلى حل سياسي إزاء الوضع المتوتر للغاية هناك (خليج عمان)".

وأشارت إلى أن مستشاري السياسات الخارجية في الدول الأعضاء أجروا مباحثات حول إيران على هامش القمة الأوروبية التي استغرقت يومين.

وفي معرض ردها على سؤال حول وحدة التراب العراقي، قالت ميركل "لا يوجد أي تغيير في أجندتنا، وما زلنا نحافظ على موقفنا إزاء هذا الموضوع، فوحدة الأراضي العراقية تحظى بأهمية بالنسبة لنا".

يأتي ذلك بعد يوم واحد من تصريح مماثل، قالت فيه إنها تعارض تأسيس دولة كردية مستقلة في العراق.

وحول عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قالت ميركل إن المفاوضات بين الجانبين ستتواصل بعد تحديد من سيتولى منصب رئيس وزراء بريطانيا.

من جهة أخرى، جددت ميركل رفضها لتولي أي منصب رفيع في الاتحاد الأوروبي.

والخميس، قالت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري، في بيان، إنها أسقطت طائرة مسيرة من طراز طراز "آر كيو-4 غلوبال هوك"، تابعة للقوات الجوية الأمريكية، تحلق فوق ساحل مدينة كوه مبارك، بولاية هرمزغان، المطلة على خليج عمان.

غير أن الجيش الأمريكي نفى ما أعلنته طهران، وقال إن الطائرة التي تم إسقاطها بصاروخ إيراني، "كانت تحلق في الأجواء الدولية فوق مضيق هرمز، وأنه لا وجود لأي طائرات مسيرة أمريكية تعمل في المجال الجوي الإيراني.

وتشهد المنطقة توترا متصاعدا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم في 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لها باستهداف منشآت نفطية عبر جماعة الحوثي اليمنية.