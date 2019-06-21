واشنطن تحظر على شركات الطيران المدني التحليق فوق بعض الأجواء الإيرانية

منعت الولايات المتحدة الخميس "حتى إشعار آخر" شركات الطيران المدني الأميركية من التحليق في أجواء الخليج العربي وخليج عمان الخاضعة لسيطرة إيران، وذلك بعيد إسقاط الحرس الثوري الإيراني طائرة استطلاع أميركية مسيّرة.

وقالت سلطة الطيران المدني الأميركية في بيان إنّ هذه القيود مردّها إلى "ازدياد الأنشطة العسكرية وتزايد التوترات السياسية في المنطقة، مما يشكّل خطراً غير مقصود على عمليات الطيران المدني الأميركي واحتمال حصول سوء تقدير أو سوء تعريف".

وأضاف البيان أنّ "الخطر الذي يتهدّد الطيران المدني الأميركي تجلّى في صاروخ أرض-جو الذي أطلقته إيران على طائرة أميركية بدون طيار" الخميس فوق مضيق هرمز، في حادث قرّب البلدين من نزاع مفتوح في واحد من أنشط خطوط شحن النفط في العالم.

وأتى قرار الحظر بعيد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنّ إيران ارتكبت "خطأ جسيماً" بإسقاطها الطائرة الأميركية المسيّرة في الأجواء الدولية فوق مضيق هرمز، في حين أكّدت طهران أنّ الطائرة انتهكت مجالها الجوي.

وطوال نهار الخميس دارت بين واشنطن وطهران حرب بيانات وإحداثيات حاول من خلالها كلا الطرفين إثبات مزاعمه.