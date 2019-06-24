ترامب: لا حاجة إلى وجودنا في الخليج بعدما أصبحنا أكبر منتج للطاقة بالعالم

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاثنين، أنه لا حاجة إلى وجود بلاده في منطقة الخليج، لا سيما وقد باتت أكبر منتج للطاقة في العالم.

كما أبدى ترامب في سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، استياءه مما سماه "حماية الولايات المتحدة للمسارات البحرية دون مقابل لسنوات" في مضيق هرمز، مطالبا دول العالم وعلى رأسها الصين واليابان "بحماية سفنها بنفسها".

وأضاف أن "الصين تحصل على 91% من وارداتها النفطية واليابان على 62% منها عبر المضيق (هرمز)، وكذلك الأمر بالنسبة إلى العديد من الدول الأخرى".

وتابع متسائلًا "لماذا نحمي المسارات البحرية من أجل الدول الأخرى (لسنوات عدة) بدون مقابل. يتعين على جميع هذه الدول أن تحمي سفنها بنفسها على طول هذه الرحلة التي لطالما كانت خطيرة".

وقال: "نحن لسنا بحاجة إلى أن نكون هناك، حيث إن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت أكبر منتج للطاقة في العالم".

وفيما يخص إيران قال ترامب إن "طلبنا من إيران بسيط جدا وهو ألا تمتلك أسلحة نووية وأن تكف عن رعاية الإرهاب".

وتشهد المنطقة توترا متصاعدا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم في 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لإيران باستهداف منشآت لها عبر جماعة الحوثي اليمنية.