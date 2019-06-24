ترامب يستهدف خامنئي بـعقوبات قاسية ويؤكد أنها قد تستمر لسنوات

أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين بفرض عقوبات مالية "قاسية" على المرشد الأعلى لإيران، علي خامنئي، وقال انه يتحمل "المسؤولية الكاملة" عن النشاطات الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وقال ترامب أثناء توقيعه الأمر في المكتب البيضاوي: "سنواصل زيادة الضغوط على طهران .. لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي مطلقا"، مضيفا "نحن لا نطلب النزاع" وأنه وفقاً لاستجابة إيران يمكن انهاء العقوبات غدا أو "يمكن أن تستمر لسنوات مقبلة".

وأضاف: "تحلينا بضبط النفس تجاه إيران لكن ذلك لا يعني أننا سنبقى هكذا في المستقبل"، مشيراً إلى أن الحزمة الجديدة من العقوبات ضد إيران كانت ستفرض بصرف النظر عن حادث إسقاط الطائرة المسيرة.

من جهته، أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن أن وزارته جمدت مزيداً من الأصول الإيرانية "بمليارات" الدولارات، مؤكداً أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيضاف أيضاً إلى لائحة العقوبات الجديد في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وقالت الوزارة في بيان إن العقوبات الجديدة التي وقعها ترامب تشمل 8 قادة من الحرس الثوري الإيراني.