روسيا تقرر إقامة ملحقية عسكرية في سفارتها بالدوحة

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً باستحداث ملحقية عسكرية في سفارة بلاده لدى الدوحة.

ونقل موقع "روسيا اليوم" الرسمي، الاثنين، أن هذا يأتي كإشارة إلى نية موسكو تعزيز التعاون العسكري والتقني مع قطر.

وأضاف أنه جاء في نص المرسوم: "قررنا لضمان الأنشطة الدولية لوزارة الدفاع الروسية افتتاح ملحقية عسكرية بالسفارة في قطر، ملحق عسكري (جوي- بحري)، ومساعد ملحق عسكري".

وحسب المصدر ذاته، فإن بوتين أصدر "تعليمات لوزارة الخارجية تقضي بتبادل المذكرات مع قطر، والاتفاق معها على الإنشاء المتبادل للملحقيتين العسكريتين في السفارة الروسية في قطر، وفي سفارة قطر لدى روسيا".

وجاء في المرسوم أيضاً، أنه "سيتم تخصيص الالتزامات المالية المطلوبة لتنفيذ هذا المرسوم من موازنة وزارة الدفاع الروسية".

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2017 وقعت قطر وروسيا اتفاقا للتعاون العسكري التقني، ومذكرة تفاهم متعلقة بالدفاع الجوي، وعقد قانوني يتعلق بالشروط العامة للتوريدات العسكرية، خلال زيارة وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، للدوحة.

وفي مارس/ آذار الماضي قال وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن "المفاوضات لا تزال جارية" حول إمكانية شراء بلاده منظومة الدفاع الجوي الصاروخي "إس-400" من روسيا، دون الوصول إلى اتفاق نهائي بعد.