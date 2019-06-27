إسرائيل تتهم روسيا بالوقوف خلف تشويش أنظمة الملاحة للطائرات

قالت إسرائيل إن روسيا تسببت في تشويش أنظمة الملاحة للطائرات المدنية في الأجواء الإسرائيلية، على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الخميس، إن الذين يقفون وراء "الاضطرابات الغامضة في الملاحة الجوية في مطار بن غوريون، هم الروس".

ووصفت الإذاعة ما جرى بأنه "عمل عدائي".

وكانت هيئة المطارات الإسرائيلية قالت في بيان، الأربعاء، إن الطيارين يواجهون صعوبة في الهبوط، ويعانون من اضطرابات غامضة.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن مسؤولا من وزارة الدفاع "توجه إلى روسيا لمناقشة هذا الاضطراب".

ونقلت صحيفة "الجيروزاليم بوست" الإسرائيلية، الخميس، عن هيئة المطارات الإسرائيلية قولها: "نتيجة للاضطرابات، تم إجراء تغييرات في بعض إجراءات الهبوط لضمان السلامة".

وأضافت: "منذ اليوم الأول الذي ظهر فيه الاضطراب، كانت جميع العناصر في إسرائيل تعمل على حل المشكلة وإيجاد مصدر المشكلة".