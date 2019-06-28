انطلاق قمة العشرين في اليابان بمشاركة الرئيس أردوغان

انطلقت، اليوم الجمعة، قمة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي مستهل القمة رحب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بالضيوف في مركز المعارض الذي تعقد فيه القمة، والتقط الزعماء صوراً جماعية.



ووقف الرئيس أردوغان أثناء التقاط الصورة، إلى جانب نظيريه الأمريكي دونالد ترامب والإندونيسي جوكو ويديدو.

وشارك أردوغان في الجلسة الأولى للزعماء، والتي تمحورت حول "الاقتصاد الرقمي".

ومن ثم شارك الزعماء في جلسة ومأدبة عمل حول "الاقتصاد العالمي" و"التجارة والاستثمار".

وقبيل المأدبة تبادل أردوغان أطراف الحديث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحضور وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو ووزير الخزانة والمالية برات ألبيرق.

وعقب المأدبة من المنتظر أن يعقد الزعماء لقاءات ثنائية، ومن ثم يشاركون في جلسة بعنوان "الابتكار".

وستختتم أعمال اليوم الأول من القمة بفعالية ثقافية، ومأدبة للزعماء المشاركين.

أما في اليوم الثاني والأخير، فسينطلق بجلسة خاصة عن "تمكين المرأة"، يعقبها جلسة بعنوان "القضاء على عدم المساواة - بناء عالم شامل ومستدام".

وبعد ظهر اليوم الثاني سيعقد الزعماء جلستهم الأخيرة، حول "تغير المناخ- البيئة والطاقة".