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توقف خدمات فيسبوك وإنستغرام وواتساب في أوروبا لأسباب مجهولة

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 03.07.2019 19:32
آخر تحديث في 04.07.2019 03:39
توقف خدمات فيسبوك وإنستغرام وواتساب في أوروبا لأسباب مجهولة

تسبب انقطاع خدمات شركة فيسبوك، والتي تشمل مواقع وتطبيقات فيسبوك وإنستغرام وواتساب، عن العديد من المستخدمين في أوروبا، الأربعاء، في إرباك المستخدمين.

ووفقًا للمعلومات الموجودة على موقع الويب "downdetector.com"، والذي حدد حالات فشل الوصول إلى خدمات ومنصات شركة فيسبوك في مختلف أنحاء العالم، فإن انقطاع خدمات وتطبيقات فيسبوك وإنستغرام وواتساب، عن العديد من المستخدمين في العالم وخاصة بلدان أوروبا الغربية، تسبب في إرباك لمستخدمي هذه الخدمات.

وأشارت المعلومات أن انقطاع الوصول إلى خدمات المواقع والتطبيقات المذكورة بدأ منذ الساعة (17.00 تغ)، وأن موقع الويب تلقى 10 آلاف و761 تقرير انقطاع وصول إلى إنستغرام، و6 آلاف و341 تقرير انقطاع وصول إلى فيسبوك، وألف و630 تقرير انقطاع وصول إلى واتساب.

ومن غير المعروف على وجه الدقة الأسباب التي تقف وراء الخلل وإلى متى ستستمر المشكلة.

وكانت شركة فيسبوك العملاقة على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية والعالم، قد ضمت تطبيق مشاركة الصور إنستغرام (عام 2012)، وتطبيق المراسلات واتساب (عام 2014) إلى مجموعة شركاتها.

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