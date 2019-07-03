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نتنياهو يهدد بشن عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 03.07.2019 16:12
آخر تحديث في 03.07.2019 16:24
نتنياهو يهدد بشن عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تعليماته للجيش تقضي بالاستعداد لتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق ضد قطاع غزة "إذا لزم الأمر".

جاء هذا، خلال ترأس نتنياهو، الأربعاء، جلسة للمجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، في مقر قيادة فرقة "غزة" في الجيش الإسرائيلي، حضرها قائد المنطقة الجنوبية بالجيش.

وقال نتنياهو: "سياساتنا واضحة، نريد إعادة التهدئة إلى ما كانت عليه ولكن بموازاة ذلك نستعد لشن عملية عسكرية واسعة النطاق، إذا لزم الأمر، هذه هي تعليماتي للجيش".

ولوّح نتنياهو أكثر من مرة في الأشهر الأخيرة، بتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق ضد غزة، في حال فشل جهود التهدئة التي تبذل.

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