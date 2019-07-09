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إيران تحذر بريطانيا: سنرد على احتجاز الناقلة "في الوقت المناسب"

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 09.07.2019 12:36
آخر تحديث في 09.07.2019 12:37
إيران تحذر بريطانيا: سنرد على احتجاز الناقلة في الوقت المناسب

حذرت إيران، الثلاثاء، بأنها سترد في "الوقت والمكان المناسبين" على خطوة سلطات إقليم جبل طارق، التابع لبريطانيا، احتجاز ناقلة نفط إيرانية.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء عن رئيس هيئة الأركان العامة، محمد باقري قوله إن الخطوة البريطانية "لن تبقى دون رد".

وأضاف باقري محذرا: "عند الضرورة سنرد على هذا الإجراء في الوقت والمكان المناسبين"، دون تقديم أية تفاصيل بشأن طبيعة الرد.

والخميس، أعلنت حكومة جبل طارق إيقاف ناقلة نفط تحمل الخام إلى سوريا، واحتجازها هي وحمولتها.

وفي اليوم نفسه، استدعت الخارجية الإيرانية السفير البريطاني لدى طهران، روب ماكير، للاحتجاج على احتجاز الناقلة.

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