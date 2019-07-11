"جبل طارق" تعتقل قبطان ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة

أعلنت شرطة جبل طارق التابعة لبريطانيا، الخميس، اعتقال قبطان ناقلة النفط الإيرانية التي احتجزتها سلطات المنطقة، قبل أيام، بتهمة "انتهاك" العقوبات الأوروبية على النظام السوري، وفق إعلام بريطاني.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن شرطة الإقليم قولها إنها اعتقلت قبطان الناقلة "غريس 1"، وضابط مسؤول، بتهمة "انتهاك العقوبات الأوروبية على سوريا".

وأضافت الصحيفة أن الاجراء البريطاني جاء على ما يبدو ردًا على ما قالت لندن إن قوارب تابعة للحرس الثوري الإيراني حاولت اعتراض ناقلة نفط في مضيق هرمز، وهو ما نفته طهران.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة دفاع البريطانية أن ناقلة نفط محلية تعرضت لمحاولة اعتراض من قبل 3 قوارب إيرانية في مضيق هرمز، وأن سفينة حربية بريطانية حذرتها ودفعتها للانسحاب.

والخميس الماضي، أعلنت حكومة جبل طارق التابعة لبريطانيا، إيقاف ناقلة نفط ترفع علم إيران وتحمل الخام إلى سوريا، واحتجازها هي وحمولتها.

وقالت إن سبب الإيقاف هو "انتهاك" الناقلة للحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على سوريا.

وباليوم نفسه، استدعت الخارجية الإيرانية السفير البريطاني لدى طهران، روب ماكير، للاحتجاج على احتجاز الناقلة.