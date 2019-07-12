غوتيرش يدين الغارات المتواصلة على إدلب ويدعو لمحاسبة منتهكي القانون الدولي

أدان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، الجمعة، "الغارات الجوية المستمرة التي تضر بالمدنيين في شمال غرب سوريا، بما في ذلك تلك التي تستهدف المنشآت الطبية وعمال الإغاثة".

وأكد في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه "استيفان دوغريك" على ضرورة "محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي".

وأشار غوتيريش إلى "إصابة العديد من المرافق الصحية الأربعاء بما في ذلك مستشفى في معرة النعمان، أحد أكبر المستشفيات في المنطقة وتم تقاسم إحداثياته ​​من خلال آلية الأمم المتحدة لخفض التصعيد".

وقال: "يجب حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المرافق الطبية كما يتعين على أطراف النزاع احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".

وامس الخميس قتل 5 مدنيين وجرح 27 آخرين في قصف لطائرات النظام السوري على منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا، فيما استهدفت روسيا بقصف جوي سيارة إسعاف ومركز دفاع مدني بالمنطقة.

وأفادت مصادر محلية للأناضول أن طائرات النظام وروسيا قصفت الخميس مدينتي جسر الشغور وخان شيخون، وقرية كفر، الواقعة جميعها ضمن منطقة خفض التصعيد.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قالت في تقرير حديث إن 487 مدنيا قتلوا في قصف النظام وحلفائه على منطقة "خفض التصعيد" خلال الفترة بين 26 أبريل/نيسان، و23 يونيو/حزيران الماضيين.