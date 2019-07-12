وزارة الدفاع الأمريكية: موقفنا لم يتغير إزاء مقاتلات "إف-35" لتركيا

قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الجمعة، إن موقف بلاده لم يتغير إزاء مقاتلات "إف-35"، وإنه سيجري مكالمة مع وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، في الساعات المقبلة.

جاء ذلك في معرض تعليقه على شراء تركيا منظومة "إس-400" الروسية، خلال اجتماع عقده في البنتاغون مع وزير الدفاع الأوزبكي بهادر قربانوف.

وأشار إسبر أن بلاده على علم ببدء استلام تركيا للمنظومة الروسية، الجمعة.

وتابع: "موقفنا في قضية (إف-35) لم يتغير، وبعد ظهر اليوم (بتوقيت الولايات المتحدة) سأتحدث مع نظيري التركي أقار".

وأكّد أنه يمكن أن يقدم معلومات مفصلة أكثر بعد مكالمته مع أقار.

وفي وقت سابق قالت مصادر أمنية تركية للأناضول، إن أقار وإسبر، سيجريان مكالمة هاتفية مساء الجمعة.

ولم تفصح المصادر عن المزيد من المعلومات، إلا أن المكالمة تأتي عقب وصول أجزاء من منظومة "إس-400" الروسية إلى أنقرة، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع التركية في وقت سابق الجمعة.