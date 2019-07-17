لافروف: واشنطن تسعى لإفشال اتفاق سوتشي والحفاظ على "النصرة"

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الأربعاء، إن الولايات المتحدة وحلفاءها يرغبون بإفشال اتفاق بلاده مع تركيا، بشأن محافظة إدلب، شمالي سوريا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية كوت ديفوار، مارسيل آمون تانو، في موسكو، حسب قناة "روسيا اليوم" (حكومية).

وأعرب لافروف عن القلق إزاء محاولة واشنطن وحلفائها (لم يسمهم) "الالتفاف على اتفاق سوتشي".

كما اتهم الولايات المتحدة بالرغبة في الحفاظ على "جبهة النصرة"، وجعلها طرفًا في التسوية السياسية.

واستنكر الوزير تصريحات لنظيره الأمريكي، مايك بومبيو، مؤخرًا، أرجع فيها نزوح ولجوء السوريين إلى التعاون العسكري بين روسيا وإيران.

وتساءل لافروف عن "مصادر المعلومات" التي استند إليها بومبيو في تصريحه.

وأضاف أن إشكالات ظهرت مؤخرًا بين الأكراد والعرب، في سوريا، جراء محاولة واشنطن إقامة "شبه دولة" شرق نهر الفرات (شمال شرق).

وأعلنت تركيا وروسيا وإيران، خلال اجتماع بالعاصمة الكازاخية أستانة، في مايو/ أيار 2017؛ تأسيس منطقة خفض تصعيد بإدلب ومحيطها، إلا أن قوات النظام انتهكت الاتفاق مرارًا.

ودفع تزايد الانتهاكات كلًا من تركيا وروسيا إلى توقيع اتفاقية سوتشي، في 17 سبتمبر/ أيلول 2018، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار، وسحبت المعارضة بموجبها أسلحتها الثقيلة من المنطقة.

إلا أن الاتفاقية تواجه خطرًا كبيرًا جراء مواصلة قوات النظام استهداف المحافظة، التي يقطنها نحو 4 ملايين مدني، نزح مئات الآلاف منهم خلال الأسابيع الماضية.