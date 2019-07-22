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وفاة يوكيا أمانو مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 22.07.2019 11:30
آخر تحديث في 22.07.2019 11:34
يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاثنين، وفاة مديرها العام يوكيا أمانو، عن عمر ناهز 73 عاما.

وأفادت المنظمة الدولية في بيان أن "أمانة الوكالة تعلن بكل أسف وحزن عن وفاة يوكيا أمانو".

ولم تشر الوكالة إلى سبب وفاة أمانو، غير أنها قالت إنه كان يعتزم الاستقالة من منصبه قبل وفاته.

وأعلنت أنه سيتم تنكيس علم الوكالة الدولية حدادا على أمانو.

وتولى "أمانو"، وهو دبلوماسي ياباني، رئاسة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ديسمبر/ كانون الأول 2009، وكان يشغل منصب المندوب الدائم لبلاده في الوكالة حتى تم انتخابه مديرا عاما لها.

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