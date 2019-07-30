ترامب: إذا استمرت الصين بالمماطلة في التوصل لاتفاق فستواجه شروطاً أقسى

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصين، بالتزامن مع استئناف المفاوضات التجارية بين البلدين، محذراً الأخيرة من المماطلة بهدف في التوصل إلى اتفاق على أمل انتخاب رئيس ديمقراطي.

وقال ترامب في سلسلة تغريدات عبر تويتر، إن "الصين في وضع سيء للغاية، وهي في سنة تعد الأسوأ لها منذ 27 عاما.. كان يُفترض بهم شراء منتجاتنا الزراعية الآن، ولا شيء يشير إلى أنها تقوم بذلك".

وأضاف: "تلك هي المشكلة مع الصين ببساطة، لا تطبق ما تقول.. اقتصادنا أصبح أكبر بكثير من الاقتصاد الصيني في السنوات الثلاثة الأخيرة".

وتابع في تغريدة أخرى: "فريقي يتفاوض معهم الآن، لكنهم دائما ما يعدلون الاتفاق في النهاية لصالحهم.. ينبغي عليهم ربما انتظار انتخاباتنا (الرئاسية) لرؤية ما إذا كان أحد الديمقراطيين مثل جو الخمول سيفوز" في إشارة إلى المرشح الديمقراطي الأوفر حظاً في صفوف حزبه جو بايدن.

ومضى بالقول: "آنذاك قد يكون بإمكانهم إبرام اتفاق رائع، كما كان الأمر في السنوات الـ30 الماضية، ليواصلوا نهب الولايات المتحدة، حتى أكثر وأكبر من ذي قبل".

وقال ترامب محذرا: "المشكلة أنه في حال فوزي (بانتخابات الرئاسة لعام 2020) سيكون الاتفاق الذي سنتوصل إليه أقسى بالنسبة لهم بكثير مما نتفاوض عليه الآن، وربما لن يكون هناك اتفاق على الإطلاق".

وأضاف: "لدينا أوراق لم يحصل عليها أبدا زعماؤنا السابقون من قبل"، دون توضيح ماهية الأوراق تلك.

وفي تغريدة لاحقة، كتب ترامب أن الصين خسرت 5 ملايين وظيفة، إضافة إلى مليوني وظيفة صناعية بسبب التعريفات الجمركية التي فرضها على بكين، لافتا أنه بذلك سبب صدمة كبيرة للصين.

واستدرك بالقول إن الولايات المتحدة "تبلي بلاءً حسنًا".

وفرضت الولايات المتحدة على مراحل، رسوما على بضائع بقيمة 250 مليار دولار، من إجمالي صادرات الصين إلى البلاد، والتي تراوح بين 550 و600 مليار دولار سنويا.