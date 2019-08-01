ترامب يعرض على بوتين المساعدة في مكافحة الحرائق المندلعة في سيبيريا

فيما تجتاح حرائق هائلة مئات آلاف الهكتارات في سيبيريا، أعلن الكرملين، الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد عرض على نظيره الروسي، في اتصال هاتفي، المساعدة في مكافحة الحرائق.



وقال المكتب الصحفي للكرملين، إن بوتين قال ردًا على مقترح ترامب إن روسيا قد تقبله في حال الضرورة، وأعرب عن شكره لترامب على عرض المساعدة، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم".



وأشار بوتين في حديثه مع ترامب إلى أنه قد تم تخصيص مجموعة كبيرة من الطائرات بهدف محاربة حرائق الغابات في سيبيريا.



واعتبر بوتين خطوة ترامب بمثابة مقدمة لنجاح عودة العلاقات الطبيعية بين روسيا والولايات المتحدة في المستقبل.



وأعلنت السلطات الروسية حالة الطوارئ الإقليمية في خمس مناطق بسيبيريا، إثر انتشار حرائق الغابات على مساحة تمتد لنحو ثلاثة ملايين هكتار.



وأوعز الرئيس بوتين إلى وزارة الدفاع الروسية بالانضمام إلى عمليات إخماد حرائق الغابات، وذلك بعد تقرير وزارة الطوارئ.



من جانبه قال وزير الموارد الطبيعية، ديمتري كوبيلكين، إن اندلاع الحرائق ربما يعزى إلى العواصف الرعدية الجافة.



ويشارك ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص، وأكثر من 350 من المعدات و26 طائرة في إخماد الحرائق.