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مجلس الأمن يناقش اليوم موضوع "صواريخ كوريا الشمالية الباليستية" في جلسة طارئة

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 01.08.2019 19:12
آخر تحديث في 01.08.2019 20:17
مجلس الأمن يناقش اليوم موضوع صواريخ كوريا الشمالية الباليستية في جلسة طارئة

يعقد مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق الخميس، جلسة طارئة لـ"مناقشة إطلاق كوريا الشمالية عدة صواريخ باليستية مؤخرا"، وفق مصادر دبلوماسية.

وفي تصريحات لعدة وسائل إعلام، قالت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة، مفضلة عدم نشر اسمها، إن الاجتماع "دعت إليه كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا".

وأضافت أنه "من المستبعد صدور أي بيانات صحفية أو رئاسية عن الجلسة".

والخميس الماضي، أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى، في محاولة واضحة لتكثيف الضغط على الولايات المتحدة قبل استئناف محتمل للدبلوماسية النووية بين بيونغ يانغ وواشنطن.

وتخضع كوريا الشمالية، لسلسلة عقوبات اقتصادية وتجارية وعسكرية، بموجب 10 قرارات اتخذها مجلس الأمن منذ 2006، بسبب برامجها للصواريخ الباليستية والنووية.

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