مجلة أمريكية: ظريف تلقى دعوة للقاء ترامب في البيت الأبيض

كشفت مجلة "نيويوركر" الأمريكية أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، تلقى دعوة "مفاجئة" الشهر الماضي، للقاء الرئيس دونالد ترامب، في البيت الأبيض.

ونقلت المجلة الجمعة، عن مصادر أمريكية وإيرانية مطلعة (لم تكشف عنها)، أن الدعوة سلّمها السيناتور الجمهوري راند بول، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، إلى ظريف بنيويورك في 15 يوليو/ تموز الماضي.

وأضافت أن "بول عمل على هذه الفكرة لعدة أسابيع بموافقة ترامب، وبالتشاور مع البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية".

وأشارت أن بول ومستشاره دوغ ستافورد "التقيا ظريف في مقر سفير إيران بالأمم المتحدة، في نيويورك منتصف الشهر الماضي، وتحدثا عن عدة نقاط خلافية بين الجانبين لاسيما برنامج طهران النووي".

وقالت إن "ظريف طرح خلال الاجتماع الذي استغرق قرابة ساعة عدة أفكار لحل الأزمة بين بلاده والولايات المتحدة، وعرض بول على الوزير الإيراني أن يطرح تلك الأفكار بنفسه على ترامب في المكتب البيضاوي".

ولم تكشف المجلة عن رد ظريف على الدعوة، كما لم يعلق البيت الأبيض حتى الساعة 11:30 (ت.غ) من ظهيرة السبت.

وكان ترامب قد أكد الشهر الماضي، أنه سمح للسيناتور راند بول، بالتفاوض مع إيران حول تهدئة حدة التوترات في منطقة الخليج.

وقال ترامب في تصريحات صحفية بالبيت الأبيض: "راند صديقي، وقد سألني عما إذا كان باستطاعته الانخراط (في مفاوضات)، وأجبت بنعم".

وأضاف: "إذا طلب مني أعضاء آخرون في مجلس الشيوخ الانخراط، ربما أقول أيضا نعم، على حسب من هم (هؤلاء الأعضاء)".

وأردف: "لدي كثير من الأشخاص ينخرطون في هذه المسألة، وستعمل إيران بشكل جيد جدا".

وتصاعد التوتر مؤخرا بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، إثر تخفيض طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المتعدد الأطراف، المبرم في 2015.

واتخذت إيران تلك الخطوة، مع مرور عام على انسحاب واشنطن من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجيها النووي والصاروخي.

كما تتهم دول خليجية، في مقدمتها السعودية والإمارات، إيران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية، وهو ما نفته طهران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع تلك الدول.