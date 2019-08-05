بوتين يدعو واشنطن إلى محادثات جديدة بشأن الأسلحة لتجنب "الفوضى"

دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الولايات المتحدة الاثنين إلى بدء محادثات جديدة بشأن الأسلحة عقب انهيار معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية المتوسطة المدى المبرمة اثناء الحرب الباردة.

وقال بوتين في بيان: "لتجنب الفوضى التي ليس لها قواعد أو حدود أو قوانين، يجب علينا دراسة جميع احتمالات العواقب الخطيرة مرة أخرى، والبدء في حوار جديد دون أي غموض".ir="LTR">

وأكد: "نحن مستعدون لذلك".

واتهمت موسكو واشنطن بإنهاء المعاهدة التي تم التوصل إليها في 1987 من جانب واحد، والتي وقعها الرئيس الأميركي رونالد ريغان والزعيم السوفياتي ميخائيل غورباتشيف.

وتحد المعاهدة من استخدام الصواريخ التقليدية والنووية التي يتراوح مداها ما بين 500 و5500 كلم.

واتهمت واشنطن وحلف شمال الأطلسي روسيا بتطوير صاروخ "9 م 729" الجديد وتقول إنها تنتهك المعاهدة إلا أن روسيا تقول إن مدى الصاروخ يقل عن 500 كلم.

وقال بوتين الاثنين انه اذا حصلت روسيا على معلومات بأن الولايات المتحدة تطور صواريخ جديدة، فإن بلاده "ستكون مجبرة على بدء تطوير واسع لصواريخ مماثلة".

وأضاف أن روسيا "لن تنشر تلك الصواريخ في مناطق معينة إلا بعد أن يتم نشر صواريخ أميركية هناك".

وأكد أنه إذا لم تجر محادثات جديدة حول الأمن الاستراتيجي "فإن هذا السيناريو يعني استئناف سباق التسلح غير المنضبط".