ثروات أغنياء العالم في خطر

فقد أثرياء العالم صباح اليوم 117 مليار دولار أو ما يعادل 2.1 بالمئة من ثروتهم، مع فتح الأسواق العالمية أبوابها.

وذكرت وكالة بلومبيرغ في تقرير أن تجدد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، الخميس الماضي، فاقم المخاطر في الأسواق العالمية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن بدء فرض رسوم إضافية بنسبة 10 بالمئة على بضائع صينية مستوردة بقيمة 300 مليار دولار، اعتبارا من مطلع سبتمبر/أيلول المقبل.

وهرب مستثمرون من صناديق عالية المخاطر كالدولار الأمريكي وأسواق الأسهم خاصة أسواق الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والصناعة، إلى ملاذات آمنة أبرزها الذهب.

وأوردت "بلومبرغ"، أن 20 شخصا من هؤلاء المدرجين على مؤشر أغنياء العالم، فقدوا ما يقارب 20 مليار دولار بمعدل خسارة مليار دولار لكل واحد منهم، فيما خسر جيف بيزوس، أغنى رجل في العالم، 3.4 مليارات دولار.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي، الذي يضم أكبر 30 شركة، بأكثر من 2 بالمئة في ختام تعاملات الاثنين، فاقدا نحو 767.2 نقطة إلى 25.717 ألف نقطة.

ورغم تراجعها اليوم، واصلت عقود الذهب تلقي دعم من التوترات التجارية، مسجلة أعلى مستوياتها في 6 سنوات، إلى 1471 دولارا للأونصة (الأوقية).