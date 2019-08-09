البرازيل.. تزايد تدمير غابات الأمازون بـ 278 % في يوليو

تزايد تدمير غابات الأمازون بالبرازيل، في يوليو/ تموز الماضي، بنسبة 278 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من 2018، وفق أرقام رسمية.

وبحسب بيانات المعهد الوطني البرازيلي لأبحاث الفضاء (حكومي)، ارتفعت نسبة تدمير غابات الأمازون، التي تعد أكبر الغابات المطيرة في العالم، بنسبة 278 في المئة في يوليو الماضي.

وأوضح أن مساحة الأراضي المدمرة بلغت بالشهر المذكور، ألفين و254 كيلومتر مربعا، مقارنة بـ596 كيلومتر مربعا، بالشهر نفسه من 2018.

وأشار المعهد إلى أن تدمير الغابات في الأمازون، تزايد خلال الأشهر الـ12 الماضية، بنسبة 40 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ليبلغ مساحة 6 آلاف و833 كيلومتر مربعا.

أما في شهر يونيو/حزيران الماضي، فارتفعت نسبة تدمير الغابات بـ88 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2018.

وقبل توليه منصبه في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، اليميني المتطرف، أن أراضي غابات الأمازون تشكل عقبة أمام النمو الاقتصادي، ووعد بفتحها للأغراض التجارية.

وأعرب بولسونارو عن غضبه من تقارير المعهد الوطني البرازيلي لأبحاث الفضاء حول غابات الأمازون، زاعما أنها تقوض من سمعة البلاد، وأن المعهد يعمل في خدمة بعض المنظمات غير الحكومية.