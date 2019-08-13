اعتداء بالسكين في قلب مدينة سيدني الأسترالية

قام رجل بطعن امرأة ثم طارد العديد من الأشخاص في وسط سيدني، أستراليا، صباح الثلاثاء هاتفا "الله أكبر" قبل أن يتمكن عدد من المارة من السيطرة عليه وتسليمه للشرطة، بحسب ما ذكر شهود عيان لوكالة فرانس برس.

وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام استرالية الرجل يقفز على سقف سيارة حاملا سكينا وهو يهتف "الله أكبر" و"اقتلوني". وقالت الشرطة إنها قامت بتوقيف الرجل وأن المصابة في حالة "مستقرة".

وقالت شاهدة العيان ميغن هايلي إن منفذ الاعتداء في العشرينيات أو الثلاثينيات من العمر وكان يحمل سكينا كبيرا وطارد العديد من الأشخاص في حي أعمال مزدحم "وكان خمسة أو ستة أشخاص آخرين في الخلف يطاردونه محاولين ردعه. قبضوا عليه وسيطروا عليه" مستخدمين الكراسي وصندوقا بلاستيكيا.

وقال شاهد آخر يدعى إدوارد وونغ إن الرجل "بدا وكأن ذقنه وصدره ملطخان بالدماء".

ونوهت الشرطة بشجاعة المارة الذين تمكنوا من السيطرة على المعتدي.

وقال المتحدث باسمها غافين وود إن "الاقتراب من شخص... مع دليل واضح على وقوع عملية طعن، (يجعل من) هؤلاء الأشخاص أبطالا".

وأعلنت الشرطة أنها تلقت تقارير حول ما تلفظ به الرجل، لكنها لم تتوصل بعد إلى دافع للاعتداء.

ولاحقاً أعلنت أنها عثرت على جثة قرب موقع الاعتداء الذي وقع في وقت سابق من النهار في وسط سيدني، لكنها لم تؤكد وجود رابط بين الواقعتين.

وقال متحدثة باسم الشرطة إن الجثة قد عُثر عليها في حي الأعمال في وسط سيدني حيث طعن رجل امرأة قبل أن يتم توقيفه، لكن الشرطة لا تزال "تجري تحقيقاتها" لكشف ملابسات ما حصل.