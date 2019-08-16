إسرائيل تسمح لعضوة الكونغرس "طليب" زيارة جدتها بالضفة الغربية

قال وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي، الجمعة، إنه وافق على طلب عضوة الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب، زيارة جدتها في الضفة الغربية.

وقال مكتب الوزير في بيان، إن الأخير قرر "الموافقة على طلب عضوة الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب، القيام بزيارة إنسانية لجدتها البالغة من العمر 90 عاما".

وأضاف "بعثت عضوة الكونغرس برسالة إلى الوزير درعي، الليلة الماضية تعهدت فيها بقبول مطالب إسرائيل، واحترام القيود المفروضة عليها أثناء الزيارة، ووعدت بعدم الترويج للمقاطعة ضد إسرائيل خلال زيارتها".

وتابع "في ضوء ذلك، قرر الوزير درعي السماح لها بدخول إسرائيل، وأعرب عن أمله بالتزامها، وأن تكون زيارتها للأغراض الإنسانية فقط".

وجاء القرار بعد يوم واحد من رفض تل أبيب زيارة طليب، وعضوة الكونغرس إلهان عمر، إلى الأراضي الفلسطينية بعد اتهامهما "بالترويج لمقاطعة إسرائيل".