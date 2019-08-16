قراصنة يختطفون طاقم سفينة شحن بينهم 3 روس قبالة سواحل الكاميرون

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، اختطاف 8 من أفراد طاقم سفينة بينهم 3 روس، على يد قراصنة قبالة سواحل الكاميرون.

ونقل موقع قناة "روسيا اليوم" عن الخارجية قولها، في بيان، إن "قراصنة هاجموا سفينة شحن ترفع علم أنتيغوا وبربودا، واختطفوا 8 من أفراد الطاقم بينهم 3 مواطنين روس".

وأشارت أن السفينة تعود ملكيتها إلى شركة دنماركية.

وأوضح بيان الخارجية أن "الدبلوماسيين الروس يتعاونون بنشاط مع السلطات المختصة الكاميرونية ومالكي السفينة، من أجل تسهيل الإفراج السريع عن المواطنين الروس".

ولم يعرف على الفور جنسيات الخمسة الآخرين الذين كانوا على متن السفينة التي هاجمها القراصنة.