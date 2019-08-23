الرئيس البرازيلي مستاء من ماكرون بعدما دعا لمناقشة حرائق الأمازون في قمة السبع

اتهم الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو الخميس الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالعمل "بعقلية استعمارية"، بعدما دعا الأخيرة إلى بحث قضية حرائق الغابات في الأمازون مع قادة مجموعة السبع في قمتهم المرتقبة في بياريتس.

وفي تغريدتين متتاليتين، اتهم بولسونارو ماكرون "بتحويل قضية داخلية في البرازيل وأربع دول أخرى في الأمازون إلى أداة لتحقيق مكاسب سياسية شخصية" مستخدماً "أسلوبا مشوقا لا يساهم في حل المشكلة".

وقال الرئيس البرازيلي إن "اقتراح الرئيس الفرنسي بأن تتم مناقشة قضية الأمازون خلال قمة مجموعة السبع بدون مشاركة دول المنطقة تستحضر عقلية استعمارية لا مكان لها في القرن الحادي والعشرين".

وأشار بولسونارو إلى أن الرئيس ماكرون نشر على موقع تويتر "صورا خاطئة"، موضحاً أنه وضع صورة غابة تحترق التقطها مصور توفي في 2003.

وكان ماكرون أعلن مساء الخميس أنّ الحرائق في غابات الأمازون تمثّل "أزمة دولية"، ودعا إلى مناقشة "هذه المسألة الملحة" بين أعضاء مجموعة السبع خلال القمة في بياريتس في نهاية هذا الأسبوع.

وكتب الرئيس الفرنسي في تغريدة "بيتنا يحترق، فعليا. غابات الأمازون المطرية، الرئة التي تنتج عشرين بالمئة منن الأوكسيجين على كوكبنا تحترق".

وأضاف: "انها أزمة دولية وأتوجه الى أعضاء مجموعة السبع، دعونا نناقش هذه القضية الطارئة الملحة بعد يومين".