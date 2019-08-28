أستراليا تحظر "ماك بوك برو" على متن طائراتها.. تعرف على الأسباب

قالت شركة الطيران الأسترالية "كانتاس إيرويز"، إن المسافرين لن يتمكنوا من وضع أجهزة الحاسوب من نوع "ماك بوك برو"، مع الحقائب، بسبب تخوفات من اشتعال النيران في بطاريات تلك الأجهزة.

وذكرت الشركة في بيان، الأربعاء، أن المسافرين مجبرون اعتبارا من الثلاثاء، على حمل هذا النوع من الأجهزة، معهم في مقصورة الطائرة، ومنع تشغيله بتاتا أثناء الرحلة.

في يونيو/ حزيران 2019، قال عملاق التكنولوجيا الأمريكي "أبل"، إنه استدعى أجهزة "ماك بوك برو" 15 إنش المنتجة في الفترة بين 2015 و2017، بسبب احتمالية ارتفاع حرارة البطارية بنسب أكثر من المعدل الطبيعي.

وبحسب وكالة أنباء "بلومبيرغ" في خبر سابق هذا الأسبوع، فقد بدأت شركة طيران استرالية منافسة، وهي "فيرجن أستراليا هولدنغز"، اعتبارا من 26 الجاري، منع حمل أجهزة أبل مع الحقائب.

وبدأت شركات طيران عالمية، بتنفيذ قرار منع حمل أجهزة "ماك بوك برو"، مع الحقائب، تحوطا من احتمالية اشتعال بطارياتها.