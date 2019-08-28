واشنطن تقرر عدم نشر "صفقة القرن" قبل الانتخابات الإسرائيلية

أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، أنها قررت عدم نشر خطة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين المعروفة بـ "صفقة القرن" قبل الانتخابات الإسرائيلية.

جاء ذلك بحسب ما كتب مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط "جيسون غرينبلات"، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر".

وقال غرينبلات: قررنا عدم نشر خطة السلام أو أي أجزاء منها قبل الانتخابات الإسرائيلية.

وفي نهاية الشهر الماضي، قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون، إن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، سيقرر نهاية أغسطس/آب، موعد نشر الجزء السياسي من الخطة الخاصة بعملية السلام المسماة "صفقة القرن".

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية دعت، مطلع هذا الشهر، إلى"رفض صفقة القرن بجميع تفاصيلها، باعتبارها مشروعا إسرائيليا لتصفية القضية الفلسطينية".

و"صفقة القرن" هي خطة سلام أمريكية مرتقبة للشرق الأوسط، يتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، خاصة بشأن وضع مدينة القدس وحق عودة اللاجئين وحدود الدولة الفلسطينية المأمولة.

يشار أن الشق الاقتصادي من الخطة كان كشف عنها مستشار ترامب وصهره، جاريد كوشنر، خلال مؤتمر استضافته العاصمة البحرينية، المنامة، يونيو/ حزيران الماضي.

ويهدف هذا الجانب إلى ضخ استثمارات على شكل منح وقروض مدعومة في فلسطين والأردن ومصر ولبنان، بقيمة إجمالية تقدر بـ 50 مليار دولار.