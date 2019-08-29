إيران مصممة.. لا تفاوض مع واشنطن قبل رفع العقوبات

جدد وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، موقف بلاده الرافض للتفاوض مع الولايات المتحدة ما لم ترفع الأخيرة العقوبات عن إيران.

وقال ظريف في تصريحات أمام منتدى في كوالالمبور بماليزيا، إن المرشد الأعلى علي خامنئي، لن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما لم تتوقف واشنطن عن "إرهابها الاقتصادي" ضد الشعب الإيراني.

وأضاف أن إنهاء العقوبات الأمريكية يمكن أن يساعد في إنقاذ الاتفاق النووي، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة بشكل أحادي، العام الماضي.

وشدد على أن إيران تملك الحق في خفض التزاماتها بموجب الاتفاق، الذي يفرض قيوداً على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الغربية عنها، وذلك بعد انسحاب واشنطن منه.

ولفت أن بلاده يمكنها بسهولة "العودة إلى التنفيذ الكامل" لبنود الاتفاق إذا ما أوفت الولايات المتحدة بالتزامها تجاه وعادت للحوار.

وقال أمام المنتدى: "أنت لا تتفاوض مع الإرهابيين. إذا أرادوا التفاوض عليهم التخلي عن الإرهاب"، في إشارة إلى ضرورة تراجع واشنطن عن العقوبات لتحقيق التفاوض.

وكان الرئيس روحاني قد صرح مؤخرا بأن طهران لا تستثني التفاوض، إن كان ذلك يصب في مصلحة البلاد، قبل أن يتراجع في اليوم التالي ويقول إنه لن يكون هناك أي تطور إيجابي في علاقة بلاده مع واشنطن دون رفع العقوبات عن طهران.

واتهم 83 نائبا إيرانيا الرئيس روحاني، بمخالفة تعليمات المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، بإعطائه إشارات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن بلاده جاهزة للتفاوض.

ووصل وزير الخارجية الإيراني، الأربعاء، العاصمة الماليزية كوالالمبور، في إطار جولة آسيوية شملت الصين واليابان.