باكستان تعتزم تطوير علاقاتها مع تركيا في الطيران

أعلن وزير الطيران الفيدرالي الباكستاني غلام سرور خان، عزم بلاده على تطوير العلاقات أكثر مع تركيا في قطاع الطيران.

جاء ذلك في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع "تويتر"، عقب لقاء مع السفير التركي لدى إسلام آباد إحسان مصطفى يورداكول.

وأشار خان إلى أن تركيا وباكستان ستعملان على زيادة تعاونهما المتبادل في الطيران.

وقال إنهم اتفقوا على تطوير العلاقات الثنائية أكثر بين البلدين الشقيقين في قطاع الطيران.

بدوره أكّد السفير التركي خلال اللقاء، عزم بلاده على تطوير علاقاتها مع باكستان، بحسب بيان نشرته وزارة الطيران الفيدرالي الباكستانية.

وفي عام 1972، وقّعت تركيا وباكستان أول اتفاقية طيران بينهما، عملت بموجبها الخطوط الجوية الدولية الباكستانية (PIA) وشركة "إيربلو" في تركيا، والخطوط الجوية التركية (THY) وشركة "بيغاسوس" في باكستان.