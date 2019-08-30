عشرات الآلاف يتظاهرون في إدلب ضد النظام السوري وروسيا

تظاهر عشرات الآلاف في محافظة إدلب السورية، تنديدا بهجمات نظام بشار الأسد وروسيا المتزايدة على المنطقة خلال الأشهر الأخيرة.

ووفق الأناضول، خرج المتظاهرون إلى الشوارع عقب صلاة الجمعة، في مدن إدلب وجسر الشغور وسرمدا، وقرية أطمة (شمال)، فضلا عن معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.

وحاول بعض المتظاهرين التقدم نحو معبر "جيلوة غوزو" المقابل في الجانب التركي، بذريعة رغبتهم في التوجه إلى أوروبا، لكن جرى إبعادهم عن الحدود.

وقال المتظاهر حسن سليمان، للأناضول، إنهم اضطروا إلى النزوح من منطقة "قلعة المضيق" بريف حماة، نحو الشريط الحدودي مع تركيا، هربا من القصف البري والجوي المكثف في الأيام الأخيرة.

وأضاف أنه جاء مع أسرته إلى باب الهوى، معربا عن محبته للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تقديرا لوقوفه إلى جانب الشعب السوري.

وقال في هذا الصدد: "نحب أردوغان وتركيا، فأردوغان هو الوحيد الذي يقف إلى جانبنا"، مطالبا بـ"وقف هجمات روسيا والنظام بأسرع وقت، أو فلتفتح (تركيا) الأبواب لنا، نريد الهجرة إلى أوروبا".

من جانبها، قالت علا أم عمر، النازحة من دمشق، إنهم نظموا المظاهرة، للمطالبة بإيقاف هجمات النظام وروسيا، فضلا عن فتح أبواب الهجرة نحو أوروبا.

وأضافت أن "القصف لا يميز بين صغير وكبير، وهدفنا أن تفتح تركيا الأبواب، نريد الذهاب إلى أوروبا، نريد الأمان والاستقرار"، مشيرة أن عشرات الأطفال والنساء يموتون يوميا، وذكرت أنها نزحت للمرة الثالثة.

وفي 5 أغسطس/آب الجاري، أعلن النظام السوري استئناف عملياته العسكرية في المنطقة، رغم إعلانه الالتزام بوقف إطلاق النار خلال مباحثات أستانة، التي جرت مطلع الشهر الجاري.