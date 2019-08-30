نتنياهو لماكرون: التوقيت غير مناسب لإجراء مباحثات مع إيران

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن التوقيت "غير مناسب"، لإجراء مباحثات مع إيران، مجددا تهديداته لطهران.

جاء ذلك في مكالمة هاتفية، بين نتنياهو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحسب بيان أصدره مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية.

وأضاف البيان: "أكد رئيس الوزراء على أن من يرعى العدوان والتسلح، لن يتمتع بأي حصانة، وعلى أن هذا هو التوقيت غير المناسب لإجراء مباحثات مع إيران، في الوقت الذي تقوم به الأخيرة بزيادة وتيرة عدوانها في المنطقة".

وقال نتنياهو إن إسرائيل "ستدافع عن نفسها من الاعتداءات التي تُشن عليها، وإنها ستمنع أعداءها الذي يبتغون تدميرها من التزود بأسلحة فتاكة".

وكان الرئيس الفرنسي ماكرون، قد قال في مؤتمر صحفي في ختام قمة مجموعة الدول السبع بباريس، الاثنين، إن الظروف تهيأت لعقد لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني حسن روحاني.

بدوره، فإن ترامب لم يستبعد اللقاء مع نظيره الإيراني خلال أسابيع.