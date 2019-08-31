ترامب يكشف صورة عن فشل عملية إيرانية لإطلاق صاروخ يحمل قمرا صناعيا

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة على تويتر صورة التقطتها أجهزة الاستخبارات الأميركيّة تظهر على ما يبدو انفجار صاروخ إيراني في منصّة إطلاقه، مؤكدا أن الولايات المتحدة غير متورطة في فشل عملية الإطلاق.

وكتب ترامب في تغريدة أن الانفجار وقع "خلال الاستعدادات الأخيرة لإطلاق صاروخ سفير الذي يحمل قمرا صناعيا من موقع سمنان في إيران".

وأكد أن "الولايات المتحدة غير متورطة في الحادث الكارثي"، مضيفا "أتوجه بأفكاري إلى إيران وأتمنى لها حظا سعيدا في معرفة ما حدث".

وأُرفقت التغريدة بصورة بالأبيض والأسود ملتقطة من ارتفاع منخفض، تمّ إخفاء مَصدَرها بواسطة شريط اسوَد، وهي تُظهر منصّة الإطلاق ومحيطها المباشر بعد الانفجار، مع شروحات تصف الأضرار الناجمة عن الحادث.

وكانت هناك إحاطة مدرجة على جدول اعمال ترامب ليوم الجمعة.

وأكد مسؤول في وزارة الدفاع لشبكة "سي إن بي سي" أنّ الصورة التي نشرها الرئيس تمّ عرضها خلال الاجتماع في البيت الأبيض.

ونفى وزير الاتصالات والمعلومات الإيراني جواد آذري جهرومي الجمعة تعرض أي قمر صناعي لحادث، من غير أن يكشف أي معلومات حول الصاروخ.

وقال "كان هناك على ما يبدو معلومات حول فشل ثالث محاولة لوضع القمر الصناعي في مداره. الواقع أن ناهد 1 بحال جيدة، وهو في الوقت الحاضر في المختبر" داعيا الصحافيين إلى زيارة المختبر.

واختتم جهرومي تغريدته بوسم "شفافية".

وفشلت عمليتان سابقتان إيرانيتان لإطلاق قمر صناعي في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير.