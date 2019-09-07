أستراليا تعلن حالة الطوارئ في ولايتين بسبب الحرائق

أعلنت السلطات الأسترالية، السبت، حالة الطوارئ في ولايتين شرقي البلاد، بسبب حرائق كبيرة أدت إلى تضرر 21 منزلًا بالكامل وإجلاء آلاف الأشخاص.

وبحسب بيان صادر عن جهاز الإطفاء في ولايتي "نيو ساوث ويلز" و"كوينزلاند"، السبت، فإن الحرائق اندلعت الجمعة، في أكثر من 100 موقع، ولا تزال مستمرة في 51 منها.

وأشار البيان إلى احتراق 21 منزلًا وإجلاء آلاف الأشخاص من الأماكن التي تشهد الحرائق، وإعلان حالة الطوارئ في الولايتين.

ودعت السلطات، سكان المناطق التي يستبعد هطول الأمطار فيها الأيام السبعة القادمة، إلى الالتزام بالتحذيرات الموجهة لهم .

وتشمل حالة الطوارئ ثلاث مناطق في "نيو ساوث ويلز"، و7 مناطق في "كوينزلاند".

ويشارك أكثر من 500 رجل إطفاء في عمليات السيطرة على الحرائق وحماية المنازل وأماكن العمل في "نيو ساوث ويلز".

رئيسة وزراء "نيو ساوث ويلز"، غلاديس بيريجليان"، قالت في تصريح، إن الحرائق الأخيرة تشير إلى أن موسم الصيف سيكون صعبًا.

وأكّدت أنهم يتوقعون "موسمًا مخيفًا من حرائق الغابات".

بدورها قالت رئيسة وزراء "كوينزلاند"، انستاشيا بالاسكزوك، إن الرياح القوية في الولاية تزيد من صعوبة إطفاء الحرائق، وإن الخطر مستمر.

وتتوقع السلطات في أستراليا التي دخلت موسم الربيع في أيلول/ سبتمبر الجاري، أن تشهد "نيو ساوث ويلز" و"كوينزلاند" حرائق متكررة خلال الصيف.

وتتعرض أستراليا سنويًا للحرائق في موسم الصيف، وهو ما يؤدي إلى حدوث خسائر مادية وبشرية.

وفي 7 شباط/ فبراير 2019، شهدت ولاية "فيكتوريا" حريقًا، خلّف 173 قتيلًا و414 مصابًا.