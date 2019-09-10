روسيا: مستعدون لرد مشابه تقنيًا على التجربة الصاروخية الأمريكية

أعلنت روسيا استعدادها "لرد مشابه تقنيًا"، على التجربة الصاروخية التي أجرتها الولايات المتحدة أغسطس/ آب الماضي.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، الثلاثاء، إن الاستعدادات في موسكو للرد على التجربة الصاروخية الأمريكية وصلت إلى مرحلة متقدمة.

وأضاف غروشكو، في تصريح صحفي، أن رد موسكو على التجربة الصاروخية الأمريكية سيكون "مشابهًا من الناحية التقنية".

ولفت أنه لدى روسيا قدرة عسكرية تقنية للرد على التجارب الصاروخية ونشر الصواريخ في مناطق جغرافية مختلفة.

وذكر غروشكو أنه ناقش مع مسؤوليين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) عمليات نشر الصواريخ، وقال "إذا لم يتم نشر صواريخ أمريكية متوسطة المدى في مناطق جغرافية معينة، بما في ذلك أوروبا، فلن تتخذ روسيا مثل هذه الخطوة".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، في أغسطس الماضي، إجراء تجربة إطلاق صاروخ تقليدي من الأرض طراز "كروز" قبالة الساحل الغربي للولايات المتحدة.

وأعلنت الولايات المتحدة، يوليو/ تموز الماضي، انسحابها من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى مع موسكو بعد سنوات من اتهامها لروسيا بانتهاك المعاهدة من خلال نشرها صواريخ "SSC-8" ذات القدرة النووية، ما أنهى اتفاقية الحد من التسلح التاريخية.