حادث سير يودي بحياة 10 أشخاص غرب القاهرة

لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون، الأربعاء، في حادث سير غرب القاهرة، وفق إعلام محلي.

ونقل موقع صحيفة "اليوم السابع" الخاصة، عن مصدر أمني بإدارة مرور العاصمة، أن عدد المتوفين بلغ 10 أشخاص، إثر سقوط حافلة نقل ركاب "ميكروباص" من أعلى محور سير بمحافظة الجيزة، غرب العاصمة المصرية.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة المصرية، في بيان، أن 8 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 4 آخرون في حادث السير، وأنه تم الدفع بـ7 سيارات إسعاف مجهزة نقلت المصابين وحالات الوفاة إلى مستشفى حكومي.

وتتكرر حوادث الطرقات في مصر بسبب التراخي في تطبيق معايير الأمان، ورعونة القيادة، وسوء حالة الطرقات، وتهالك السيارات، حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.