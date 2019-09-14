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ترامب يبحث مع نتنياهو توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين الجانبين

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 14.09.2019 20:35
آخر تحديث في 14.09.2019 22:45
ترامب يبحث مع نتنياهو توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين الجانبين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، أنه بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "توقيع اتفاقية دفاع مشترك، بهدف تعزيز التحالف بين الجانبين".

جاء ذلك في تغريدة لـ"ترامب"، كشف فيها عن دعمه لنتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 17 سبتمبر/أيلول الجاري.

وقال: "اتصلت اليوم برئيس الوزراء نتنياهو لمناقشة احتمالية توقيع اتفاقية دفاع مشترك من أجل ترسيخ التحالف الهائل بيننا ".

وأضاف: "أتطلع لاستكمال هذه النقاشات (حول الاتفاقية) بعد الانتخابات الإسرائيلية عندما نلتقي في الأمم المتحدة (اجتماعات الجمعية العامة) في وقت لاحق من الشهر الجاري".

من جهته، شكر نتنياهو "ترامب" على تغريدته، قائلا: "لم يكن للدولة اليهودية صديق عظيم هكذا في البيت الأبيض".

وتابع: "أتطلع لاجتماعنا في الأمم المتحدة للمضي قدما في معاهدة الدفاع التاريخية بين الولايات المتحدة وإسرائيل".

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